حل مشكلة تعطل الـ WiFi بأجهزة آيفون في أربع خطوات

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أحياناً يعاني مستخدمي أجهزة آيفون من مشكلة تعطل الـ WiFi وتوقف خدمة الإنترنت مما يسبب لهم حالة من الارتباك والبحث عن حل لهذه المشكلة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني سالم الدلبحي أنه تم اكتشاف مشكلة تتسبب في تعطل الـ WiFi لأجهزة الآيفون، بعد توصيل الجوال من المحتمل يظهر لك اسمها على هذا الشكل: %p%s%s%s%s%n.

وتابع الدلبحي: “أنه في حال واجهت المشكلة مستقبلاً ما عليك إلا أن تعمل إعادة تعيين إعدادات الشبكة من خلال الخطوات البسيطة التالية:

• الدخول إلى الإعدادات

• ثم الدخول إلى عام

• ثم إعادة تعين

• ثم الضغط على إعادة تعين إعدادات الشبكة