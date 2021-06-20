«النمر» يوجه 5 نصائح مهمة مع ارتفاع حرارة الأجواء

تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة للجميع مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إنه ينصح في هذه الأجواء بما يلي:

1.أكثِر من شرب السوائل البارده وتناول الفواكه الغنيه بالسوائل.

2.ابتعد عن الخروج في ذروة حرارة الشمس وان كان لابد فعليك”بالشمسيه”

3.إلبس ملابس فضفاضة فاتحة الألوان.

4.لا تترك طفلاً أبداً في سيارة لوحده ولو “دقيقتين”

5. الاستحمام يوميا والاهتمام بنظافة الجلد.