الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الشؤون الإسلامية يُصدر تعميماً بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع

وزير الشؤون الإسلامية يُصدر تعميماً بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، تعميماً فورياً يقضي بتحديث كافة البروتوكولات الصحية في المساجد والجوامع، استناداً إلى ما ورد للوزارة من هيئة الصحة العامة بشأن البروتوكولات الوقائية الخاصة بالمساجد، في إطار استمرار جائحة كورونا.
ونص التعميم على:
1-العمل بجميع “بروتوكولات” الوقاية من ”#كورونا” بالمساجد، المعتمدة من هيئة الصحة العامة ومتابعة تحديثاتها على الرابط (https://covid19.cdc.gov.sa/ar/mosques).
 
2-الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم التزاحم عند دخول المسجد والخروج منه.
3-إبقاء مسافة (متر ونصف) بين المصلين، وإلغاء اشتراط ترك صف فارغ بين كل صفين.
 
4-إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، والالتزام بالمدة المعتمدة سابقاً على النحو التالي: (25) دقيقة في صلاة الفجر، و (10) دقائق في صلاة المغرب، و (20) دقيقة في بقية الفروض.
5- الإبقاء على فتح المساجد لصلاة الجمعة قبل أذان الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (30) دقيقة.
 
6-إلغاء تحديد مدة إقامة خطبة الجمعة وصلاتها بـ (15) دقيقة، مع مراعاة عدم الإطالة في الخطبة إتباعاً للسنة.
 
7-إعادة المصاحف للمساجد، مع حث المصلين على إحضار مصاحفهم معهم.
 
8-السماح بإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن تكون المدة متوافقة مع مدة فتح المسجد.
 
9-إلغاء التوجيه السابق بإزالة برادات وثلاجات المياه من المساجد.

مواد ذات صلة

«استشاري» يكشف سبب تراجع حالات كورونا الحرجة بالمملكة (فيديو)

«استشاري» يكشف سبب تراجع حالات كورونا الحرجة بالمملكة (فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1153 إصابة جديدة و13 وفاة و1145 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1153 إصابة جديدة و13 وفاة و1145 حالة تعافي

«الإخبارية»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع بدءاً من الشهر المقبل

«الإخبارية»: إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع بدءاً من الشهر المقبل

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1236 إصابة جديدة و15 وفاة و1050 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1236 إصابة جديدة و15 وفاة و1050 حالة تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>