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«الغذاء والدواء» تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء

«الغذاء والدواء» تغرّم 3 شركات 1.5 مليون ريال لمخالفتها نظام الغذاء
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها فرضت غرامات مالية قدرها (1.5) مليون ريال على ثلاث شركات غذائية لمخالفتها نظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

وبينت أن مخالفة المنشأة الأولى (شركة الجميل العالمية للتجارة المحدودة ومقرها محافظة جدة)، تمثلت في تخزين مبيد عالي السمية وشديد الخطورة -مقيد الاستخدام- في حاوية نقل المواد الغذائية، وعليه جرى معاقبة المنشأة بغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال.

وغرامة مالية قدرها (500) ألف ريال على (شركة وسام الدواء الطبية ومقرها الرياض)، لمخالفتها قرار الهيئة رقم 34242 وتاريخ 24/09/1438هـ، باستيراد وتداول أسماك بلطي محظورة.

كما عاقبت منشأة غذائية (شركة أسماك الصدفة المحدودة للتجارة ومقرها محافظة جدة) بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، لمخالفتها قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 21174 وتاريخ 06/05/1439هـ، باستيراد أسماك محظورة وتغيير بلد المنشأ واسم الصنف الفعلي للأسماك.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على الأنظمة واللوائح المعمول بها من خلال زيارة موقع “الهيئة” www.sfda.gov.sa، أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل “الهيئة” عبر الرقم (19999).

مما يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتولى تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليًا، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى، وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وجميع المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان.

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