وظائف هندسية شاغرة لدى مشروع نيوم

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس المعايير الهندسية والفنية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مهندس البيانات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة البيانات، أو أي مجال ذي الصلة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).