«التعليم» تُنفذ برامج ومبادرات تدريبية للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة التعليم حزمة من البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية للطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية ضمن خطتها في دعم التعليم خلال فترة الصيف؛ لتعزيز الاستفادة من أوقاتهم في الإجازة وفق خطة زمنية، ورفع مستواهم التعليمي، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم لتعزيز نواتج التعلّم والقيم الوطنية.

وأعلنت الوزارة عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية “عن بُعد” عبر منصة “مدرستي” لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وسيكون التسجيل فيها متاحاً في المدارس التي تم اختيارها من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ لرفع مستوى الطلاب التعليمي في المواد الرئيسة “القرآن الكريم-اللغة العربية-الرياضيات-العلوم”، وبناء وتعزيز مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، بالإضافة إلى ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المعتدلة والفاعلة في مجتمعها.

وأتاحت الوزارة للطلاب والطالبات في التعليم العام الاستفادة من برنامج النشاط الصيفي “نشاطي” هذا العام الذي يقدم لهم العديد من الأنشطة الممنهجة والمتنوعة خلال فترة الصيف وفق خطة زمنية؛ بهدف استثمار وشغل أوقاتهم، وصقل مواهبهم بما هو مفيد في قالب ترفيهي وتنافسي، إلى جانب تنمية قدراتهم ضمن مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز المكتسبات التربوية والوطنية المتحققة في الأنشطة الطلابية، وذلك من خلال عدد من المسابقات والمشاريع التي تسهم في تحسين جودة الحياة بما يتواكب ورؤية 2030.

وتواصل وزارة التعليم حملاتها الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد للعام الدراسي 1442هـ التي تقدمها لفئة من المستفيدين في مناطق المدينة المنورة، وعسير، ومكة المكرمة؛ لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وكذلك ترسيخ الانتماء والولاء للوطن وقيادته، ونشر الوعي لديهم، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات التعليمية والتربوية والثقافية والصحية والاجتماعية والتوعوية، بالإضافة للأنشطة الإثرائية.