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3 أخطار خفية تهدد هاتف أندرويد لا يجب تجاهلها

3 أخطار خفية تهدد هاتف أندرويد لا يجب تجاهلها
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تواصل – وكالات :

حذر مالكو الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد من أكبر ثلاثة تهديدات، يمكن لأحدها نسخ التفاصيل المصرفية ورسائل المستخدمين النصية.

ولمساعدة المستخدمين على تجنب هذه المشاكل، كشف فريق الأمان في شركة أفاست، لصحيفة إكسبرس البريطانية، أكبر ثلاثة تهديدات للأجهزة إضافة إلى نصائح للتغلب عليهت.

البرامج الإعلانية

وفق خبراء أفاست، فإن المشكلة الرئيسية التي تواجه مستخدمي أندرويد، البرامج الإعلانية، والتي شكلت حوالي 45% من التهديدات هذا العام. ورغم أن الإعلانات لا تسرق البيانات، فإنها تملأ الأجهزة بإعلانات متطفلة يمكن أن تجعل الهاتف غير قابل للاستخدام تقريباً.

وهناك نوعان من البرامج الإعلانية: النوع التقليدي، وهو تطبيقات الألعاب والصور وتطبيقات نمط الحياة الأخرى.

أما النوع الشائع الثاني فيسمى الاحتيال الإعلاني. تبدأ برامج الإعلانات الضارة في الخلفية بمجرد تنزيلها لتعرض إعلانات خارج السياق، لكن هذه البرامج يمكن أن تجعل المستخدمين يشتركون في خدمات بمقابل دون إذنهم.

التطبيقات المزيفة

يأتي التهديد الكبير الثاني من التطبيقات المزيفة التي يمكن أن تتجسس على المستخدم لتعريضه للإعلانات أو أي نشاط ضار آخر، بعد تنزيلها.

ويمكن تثبيت التطبيقات مباشرة من الويب وليس فقط من متجر بلاي، ما يتيح للمتسللين إنشاء تطبيقات مزيفة، ودفعها مباشرة إلى الأجهزة دون حاجة لتجاوز الإجراءات الأمنية التي تحمي المستخدمين من التطبيقات المزيفة في متجر بلاي.

برامج اختراق البيانات المصرفية

تبدو هذه البرامج مثل تطبيقات أصلية، للوصول إلى التفاصيل المصرفية للمستخدمين، بتقليد شاشة تسجيل الدخول، أو تزويد شاشة تسجيل دخول بشعار بنك المستخدم.

وأورد خبراء أفاست نصائح لحماية الهواتف الذكية من البرامج الضارة، أهمها.

– تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، مثل متجر بلاي، لتوفر إجراءات أمنية للتحقق من التطبيقات قبل تحميلها من المطورين، أو مباشرة من الموقع الرسمي للتطبيق للحصول على تأمين إضافي.

– التحقق من تقييمات التطبيق من فئة 5 نجوم. وغالبا ما تشير المراجعات إلى وظائف منخفضة أو إعلانات مفرطة.

– مراجعة الأذونات التي يطلبها التطبيق بعناية قبل تنزيله، إذا طلب الوصول إلى بيانات لا يحتاجها للعمل، فهذه علامة تحذير.

– استخدام تطبيق مكافحة فيروسات قوي لاكتشاف أي محاولات تسلل وإيقافها.

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