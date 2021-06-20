برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير منعاً للمساءلة

تواصل – فريق التحرير:

حذر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف»، المسجلين والمتقدمين في دعم البرنامج من عدم الالتزام ببعض المعايير، لأنه قد يعرض للمساءلة ويؤدي إلى استرجاع مبالغ الدعم التي صرفت لهم.

وأكد البرنامج أنه بمجرد تقديم الطلب عبر موقع البوابة الإلكترونية، فإن ذلك يعد إقرارا قانونيا بصحة المعلومات المقدمة، لافتًا إلى أن البرنامج لديه العديد من الوسائل للتحقق وإعادة التحقق من صحة البيانات حتى بعد حصول المستفيد على الدعم.

وأوضح أن من بينها مطابقة بيانات المتقدم مع بيانات وزارة الداخلية، أو الزيارات المفاجئة لمقر العمل أو المزرعة المسجلة في «ريف»، أو حتى الاتصال وإعادة السؤال عن تفاصيل بيانات التقديم، إضافة إلى إلغاء الطلبات التي تتعارض مع الميز النسبية للمناطق دون إشعار المتقدم، وتوجد طرق تحقق كثيرة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فإن البرنامج يتخذ عددا من الإجراءات؛ منها إيقاف طلب المتقدم وحرمانه من الدعم لمدة لا تزيد على سنتين واسترداد كافة المبالغ التي حصل عليها المستفيد بغير وجه حق إلى جانب إجراءات قانونية متعددة تتخذ في كثير من الحالات بحسب كل طلب على حدة.