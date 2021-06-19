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مجلس الشورى يرفض توصية فتح المحلات وقت الصلاة

مجلس الشورى يرفض توصية فتح المحلات وقت الصلاة
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تواصل – فريق التحرير:

رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية تقدم بها أربعة أعضاء وطالبوا فيها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على عدم إلزام المنشآت التجارية، بما في ذلك محطات الوقود والصيدليات، بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة.

ويحسم مجلس الشورى، بعد غد الاثنين، التوصية السابقة ويستمع من اللجنة القضائية الى أسباب عدم تبنيها، ولم تكن هذه المرة التي يطالب فيها أعضاء شورى بعدم إغلاق المحلات التجارية، كما يحسم المجلس توصيات إضافية أخرى مثل مطالبة العضو الأمير فهد بن سعد آل سعود، وقد طالب وزارة الشؤون الإسلامية بدراسة الاستغناء عن المكاتب والملحقيات في الخارج والتواجد من خلال التقنية، وفقا لصحيفة “الرياض”.

كما دعا العضو سعد العتيبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن تدرس مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى الحاجة إلى وجود وظائف تعليمية، ووظيف أعضاء هيئة التدريس ضمن ميزانيتها، على ضوء نظام الجامعات ولائحة الوظائف التعليمية، والنظر في إمكانية توفير البدائل المناسبة لتأهيل وتشغيل معهد الأئمة والخطباء التابع للوزارة.

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