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«الجيش اليمني» يكشف حجم خسائر ميليشيا الحوثي في معارك مأرب

«الجيش اليمني» يكشف حجم خسائر ميليشيا الحوثي في معارك مأرب
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تواصل – واس:

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، تدمير 75 % من القدرات القتالية التي حشدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أطراف مأرب، وذلك في معارك وضربات جوية خلال الأيام الماضية.

وقال العميد مجلي في إيجاز صحفي اليوم : إن قوات الجيش مسنودة من رجال القبائل في بلاده تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع مهمة، وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والجوف شرق وشمال اليمن.

وأشار المتحدث في الإيجاز الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى إسقاط الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد جنوب مأرب، وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن الجيش تمكن من تحقيق تقدم ومكاسب على الأرض في محافظة الجوف، واستعاد عدة مواقع، وقطع طرق إمداد الميليشيا الإرهابية والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها وإلحاق خسائر كبيرة في عناصرها تقدر بعشرات القتلى وتدمير عدد من معداتها القتالية.

 

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