الأمن العام يكشف ملابسات عدة جرائم.. بينهم متحرش بطفل وآخر يحرق السيارات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمن العام، ملابسات عدد من الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدة مناطق على مستوى المملكة خلال الفترة الماضية.

وفي التفاصيل، تمكن الأمن العام من القبض على 3 مقيمين تورطوا بسرقة قواطع كهربائية وكابلات نحاسية من مواقع متفرقة بالرياض، والقبض على مواطن من أرباب السوابق بالقصيم، قام بسكب مادة قابلة للاشتعال على المركبات وإحراقها.

كما ضُبط مواطن تحرش بطفل وقام بإيذائه بسلوكيات تتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة وتوثيق ذلك ونشره في الرياض.

وضبط الأمن العام مقيمين من الجنسية اليمنية تورطا بجرائم سلب في جدة، تمثلت في استدراج سائقي الأجرة وسلب ما بحوزتهم من متعلقات شخصية ومبالغ مالية، وتم أيضا ضبط مقيم من الجنسية الإثيوبية تورط بجمع الأموال من أشخاص بطريقة غير مشروعة من ذات الجنسية في مكة المكرمة، وضُبط بحوزته مبلغ مالي قدره 460 ألف ريال.