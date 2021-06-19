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بالفيديو.. حريق وانفجارات في مستودع للمفرقعات وسط العاصمة الروسية

بالفيديو.. حريق وانفجارات في مستودع للمفرقعات وسط العاصمة الروسية
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تواصل – وكالات:

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مستودع للمفرقعات بالقرب من متنزه غوركي وسط العاصمة موسكو.

وأفادت مصادر إعلامية وشهود عيان، بأن “الحريق وقع داخل مستودع تخزن فيه المفرقعات سمعت أصوات انفجارات متعاقبة”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وشوهد عمود ضخم من الدخان فوق منطقة الحادث، فيما لم تتضح بعد الأسباب التي أدت للحريق.

وعلى الفور باشرت فرق الأطفاء ومكافحة الحرائق والإنقاذ على الفور الحريق، فيما لم يعلن لحد الآن عن وقوع ضحايا في الحادث.

وأظهرت البيانات الأولية أن الحريق وقع في مبنى مكون من طابق واحد وأن مساحته تقدر بـ150 مترا مربعا، وقد امتدت النيران إلى المبنى المجاور”، فيما أعلن لاحقا أن “الحريق امتد إلى مساحة 500 متر مربع منتقلا إلى البنايات المجاورة للمستودع”.

وقامت شرطة المرور بتحويل السير بالقرب من مكان الحادث لإفساح المجال أمام فرق الإطفاء بالسيطرة على الحريق.

 

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