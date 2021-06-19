تقنية جدة تعلن فتح باب القبول لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي

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أعلنت الكلية التقنية بجدة فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام القادم 1443 هـ وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح عميد الكلية المهندس جميل عسلي أن فترة القبول ستبدأ إلكترونياً في تمام الساعة 12.00م من يوم غد الأحد وتستمر عشرة أيام على رابط بوابة قبولي بالمؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ ، فيما تبدأ إجراءات فرز المتقدمين ومراسلة المقبولين يوم الأحد 22 ذي القعدة الجاري ولمدة ثلاثة أيام ، مفيداً أن إجراءات القبول النهائية ستتم يومي 26 و27 من الشهر ذاته وفق معايير المفاضلة التي أعلنتها المؤسسة، ويمكن للمتقدمين معرفة شروط القبول وإجراءات التقديم والمفاضلة عبر صفحة القبول.

وبين أن التخصصات المتاحة للبكالوريوس بالكلية تشمل: (القوى والآلات الكهربائية ، الإنتاج الميكانيكي ، ميكانيكا السيارات ، التبريد والتكييف ، التشييد ، الإدارة العامة ، والمحاسبة).