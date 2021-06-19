الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يجب إزالة الأورام الحميدة جراحياً؟ استشاري يجيب

هل يجب إزالة الأورام الحميدة جراحياً؟ استشاري يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. أحمد الشهري طبيب استشاري أورام وحاصل على البورد الأمريكي والكندي في الطب الباطني وطب الأورام، أنه لا يوجد ضرورة عادة لإزالة الأورام الحميدة جراحياً.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن الأورام الحميدة عادةً لا يوجد ضرورة لإزالتها جراحياً إذا كانت مستقرة في الحجم ولا تسبب آلاماً في الثدي ورغبة المرأة لها دور في قرار الجراحة من عدمه”.

وتابع د. أحمد الشهري: “لكن إزدياد حجم الكتلة من ٢ —> ٥ سم يستدعي الفحص من قبل الطبيب وعمل الأشاعات اللازمة وربما الخزعة وفي ضوء ذلك تحدد خطة العلاج”.

مواد ذات صلة

استشاري ينصح بشرب 2.5 لتر مياه يومياً للوقاية من حصوات الكلى في الصيف (فيديو)

استشاري ينصح بشرب 2.5 لتر مياه يومياً للوقاية من حصوات الكلى في الصيف (فيديو)

11 سبباً غريباً للصداع بينها «إكسسوارات الشعر»

11 سبباً غريباً للصداع بينها «إكسسوارات الشعر»

خبير تغذية يكشف عن 5 فوائد مذهلة للكركم

خبير تغذية يكشف عن 5 فوائد مذهلة للكركم

5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر

5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>