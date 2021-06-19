إنفوجراف.. 5 نصائح مهمة للوالدين لتفادي غرق الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة 5 نصائح مهمة للوالدين لتفادي غرق الأطفال عند التنزه أو التوجه إلى المسابح.

وأوضحت الوزارة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه من أبرز هذه النصائح ضرورة مراقبة الأطفال قرب المسابح وتعلم الإسعافات الأولوية ، وجاءت تلك النصائح على النحو التالي:

1.احرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح

2.تأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة للأطفال

3.تعلم الطرق الصحيحة الإسعاف الطفل

4.تأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح

5.تأكد من ارتداء الأطفال سترات النجاة على الشواطئ