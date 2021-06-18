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«النيابة» توضح عقوبة الإعلان عن السلع المغشوشة في وسائل التواصل (فيديو)

«النيابة» توضح عقوبة الإعلان عن السلع المغشوشة في وسائل التواصل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أحمد المقحم، رئيس دائرة غسل الأموال بالنيابة العامة، عقوبة الإعلان عن البضائع المغشوشة في وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال المقحم خلال مداخلة عبر قناة “العربية”، أن عقوبة من يرتكب ذلك السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مليون ريال وأحياناً تكون بالعقوبتين معاً.

وأشار المقحم، إلى أنه بعدما تنتهي جهة الضبط الجنائي من إنهاء إجراءاتها الأولية الاستدلالية حيال المخالف والواقع في جريمة، تستدعي النيابة مرتكب تلك الجريمة وتواجهه بالأدلة ومن ثم تتصرف بشأنه حال اقتنعت بتلك الأدلة وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات.

 

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