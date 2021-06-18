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استشاري ينصح بشرب 2.5 لتر مياه يومياً للوقاية من حصوات الكلى في الصيف (فيديو)

استشاري ينصح بشرب 2.5 لتر مياه يومياً للوقاية من حصوات الكلى في الصيف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري المسالك البولية خالد الربيعة، عن كمية المياه الموصي بتناولها يوميا للوقاية من حصوات الكلى في الصيف.

وقال “الربيعة”، خلال مداخلة عبر قناة “الإخبارية”، إنه يجب على الشخص شرب 2.5 لتر مياه يومياً للوقاية من حصوات الكلى في فصل الصيف.

من جهة أخرى، أوضح “الربيعة” أن القهوة والمشروبات الغازية لا تحسب، ناصحاً الأشخاص الذين يعانون من الحصوات بالإكثار من شرب الماء والتقليل من الأملاح التي قد تسبب حموضة في البول وزيادة الحصوات.

وأشار “الربيعة”، إلى أن الأشخاص الذين لديهم حصوات حمض اليوريك دائماً ما نحثهم على التقليل من اللحوم الحمراء إلى أقل من كف اليد في اليوم.

كما نصح بشرب عصير الليمون والبرتقال لأنهما يحتويان على حمض السيتريك الذي يقي من تكوين الحصوات في المستقبل بمشيئة الله.

 

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