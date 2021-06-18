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توقعات طقس السبت.. سحب رعدية وغبار والحرارة تصل إلى 46 مئوية

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية وغبار والحرارة تصل إلى 46 مئوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت – بمشيئة الله- بمختلف مناطق المملكة.

وتوقع “الأرصاد” في تقريره تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، وقد تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في السودة.

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