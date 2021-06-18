تنبيه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى المغرب

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت سفارة المملكة لدى المغرب، أنه يمكن لجميع المواطنين القادمين من المملكة، السفر للمغرب دون الحاجة إلى ترخيص استثنائي.

وأكدت السفارة على شرط الامتثال التام لمقتضيات البرتوكول الصحي وإبراز الوثائق التالية لشركة الخطوط الجوية الناقلة، ووجود تصريح بالامتثال للضوابط المتعلقة بالدخول للمغرب (خاص بالمسافرين الذين تتجاوز أعمارهم 11 سنة).

وشددت على ضرورة تقديم فحص PCR سلبي لا يتجاوز موعد إجراؤه 48 ساعة عند الصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بإحدى المؤسسات الفندقية المحددة من قبل السلطات المحلية، مع تقديم إيصال الحجز والأداء.