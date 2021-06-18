«الطيران المدني»: اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الرحلات الداخلية عبر «توكلنا»

تواصل – الرياض :

استنادا لما سبق وأعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني حول ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” للرحلات الداخلية؛ اكتملت عملية الربط الإلكتروني لجميع خطوط الطيران الوطنية بحيث يتم إلكترونيا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).

ويعد الإجراء أحد المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلاً عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة.

وتعكس المبادرة ثمرات التعاون المشترك مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة خلال فترة وجيزة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.