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«توكلنا» يتيح استعراض رخصة القيادة وتأمين المركبة عبر التطبيق.. تعرّف على الخطوات

«توكلنا» يتيح استعراض رخصة القيادة وتأمين المركبة عبر التطبيق.. تعرّف على الخطوات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة، إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة عبر منصة التطبيق.

يأتي هذا الإجراء تحت شعار “رخصتك في جوالك”، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر” المعنية بإصدار رخص القيادة.

من جهة أخرى، أعلن “توكلنا” إمكانية استعراض تأمين المركبة عبر التطبيق، مثل الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهائها، واسم الشركة وغيرها، وذلك عبر الخطوات التالية:

– ادخل على لوحة البيانات.

– اضغط على أيقونة تأمين المركبات.

– يتم عرض قائمة وثائق التأمينات.

– اضغط على الوثيقة لاستعراض التفاصيل.

 

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