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متخصص يوضح شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة (فيديو)

متخصص يوضح شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

كشف مختص في أنظمة العمل، عن شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل.

وقال المختص نواف العايد، خلال برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه إذا انتهت علاقة العمل انتهاءً طبيعيًا بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى.

وأوضح أنه في حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة .

وأضاف العايد : “أما إذا كان انتهاء العمل بسبب استقالة العامل أي هو الذي قدم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة.”

وتابع : “أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة.”

 

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