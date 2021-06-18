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هل الأموات يلتقون ببعضهم ويعرفون أعمال الأحياء؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

هل الأموات يلتقون ببعضهم ويعرفون أعمال الأحياء؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

رد أستاذ كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، على سؤال حول مدى صحة التقاء الأموات ببعضهم، مشيراً إلى أن كل الأحاديث الواردة في هذا الشأن ضعيفة.

وقال الخثلان، خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الظاهر من النصوص بأن الميت لا يلتقي بغيره من الأموات أو الأحياء عند المنام، كون الميت مشغولاً بنفسه.

وأضاف أن عالم البرزخ عالم غيبي لا يدركه البشر ولا يعرفون عنه شيئاً إلا ما جاء به الوحي.

ولفت إلى أن القول بأن الأموات يلتقون ويتزاورون ويعرفون أعمال الأحياء لا دليل عليه، ولا مجال فيه لاجتهاد العقل البشري دون وجود دليل.

 

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