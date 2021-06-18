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توقعات الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق

توقعات الأرصاد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – تكونا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الباحة.

في حين توقع استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

وحذر المركز من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، واضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.

ونبه المركز من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمه.

طقس الباحة 

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.

أمطار مكة 

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الطائف، وميسان، واضم، والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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