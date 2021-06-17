«التجارة»: السجن والتشهير والإبعاد لمقيم مدان بالتستر في التموينات برفحاء

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، مساء أمس الخميس، بمقيم من الجنسية بنجلاديشية، يدعى شريف سراج الدين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المقيم مدان بجريمة التستر بنشاط التموينات التي وقعت في محافظة رفحاء.

ونشرت الوزارة، الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، متضمنًا السجن لمدة 4 أشهر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.