الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل الانشغال بالرسالة العلمية عن الزوجة تقصير في حقها؟ «الخضير» يجيب

هل الانشغال بالرسالة العلمية عن الزوجة تقصير في حقها؟ «الخضير» يجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم تفرغ الزوج لإنجاز رسالة علمية عن زوجته، وهل يعد ذلك من التقصير في حقوقها؟.

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال “هل تفرغي لإنجاز رسالة علمية وانشغالي بها عن زوجتي يُعد من التقصير في حقوقها؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله: “الجواب.. نعم، إذا قصَّر عن واجباتها وفرَّط في حقوقها لا يجوز له ذلك، مع أن تفرغه لإنجاز الرسالة قد يكون من باب المندوب، وما أوجب الله لزوجته عليه واجب، ولا يُعارَض المندوب بالواجب، وإذا طالبَتْ الزوجة بحقوقها أُلزِم بها ولو كان على حساب رسالته، وإذا سامحته من باب التعاون على إنجاز هذه الرسالة التي قد تعود بالخير والنفع للأسرة كلها فهذا شأنها، وتثاب على ذلك -إن شاء الله تعالى- لاسيما إذا كانت الرسالة في موضوع علمي مما حث الشرع عليه.

مواد ذات صلة

الشيخ الخضير يوضح حكم دعاء المرأة المطلقة بالعودة إلى زوجها

الشيخ الخضير يوضح حكم دعاء المرأة المطلقة بالعودة إلى زوجها

«الخضير» يوضح حكم وضع المصحف في السيارة لغرض التبرك

«الخضير» يوضح حكم وضع المصحف في السيارة لغرض التبرك

الشيخ الخضير يوضح حكم من يصلي ويفعل الفحشاء

الشيخ الخضير يوضح حكم من يصلي ويفعل الفحشاء

«الخضير» يوضح حكم الذهاب لمن يُسمون بـ«السادة» والتبرك بهم

«الخضير» يوضح حكم الذهاب لمن يُسمون بـ«السادة» والتبرك بهم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>