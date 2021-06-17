الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

سفير المملكة لدى جاكرتا: اشتراطات جديدة لدخول أندونسيا

سفير المملكة لدى جاكرتا: اشتراطات جديدة لدخول أندونسيا
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، عصام الثقفي، وجود تعليمات جديدة وجب على المواطنين الالتزام والتقيد بها لدخول اندونيسيا.

وقال الثقفي إن سفارة المملكة في جاكرتا تشترط الحصول على تأشيرة دخول إلكترونية خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في الحصول على التأشيرة من المطارات الإندونيسية، وبعد الوصول إلى جاكرتا يكون هناك حجر صحي لمدة خمسة أيام تفرضه السلطات في فنادق مختلفة المستويات وفق اختيار المسافر.

وتابع؛ إضافة إلى مسحتي pcr في اليوم الأول من الوصول والثانية في اليوم الخامس، والإقامة والمسحات تكون على حساب المسافر، بعدها يكون للمسافر حرية التحرك مع تطبيق الاحترازات المفروضة، وفقاً لصحيفة “البلاد”.

وأشار سفير المملكة إلى أن السفارة لا تنصح بالسفر إلى اندونيسيا إلا للضرورة خاصة وأن السلطات وبخاصة في العاصمة جاكرتا ذكرت الأسبوع الماضي بأن حالات الإصابة في ازدياد مضطرد حيث وصلت إلى أكثر من 9000 إصابة يوميا في مختلف مناطق إندونيسيا”. لافتا إلى أن السفارة السعودية ترغب من كل مواطن سعودي زائر لإندونيسيا التواصل مع قسم شؤون السعوديين وتزويدها بمكان إقامته وأرقام التواصل.

مواد ذات صلة

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ».. تلاوة للشيخ «بندر بليلة» من المسجد الحرام

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ».. تلاوة للشيخ «بندر بليلة» من المسجد الحرام

بالفيديو.. جريان للسيول في محافظة ميسان بمنطقة مكة

بالفيديو.. جريان للسيول في محافظة ميسان بمنطقة مكة

 بشرى سارة من «البنك المركزي» بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

 بشرى سارة من «البنك المركزي» بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

بالصور.. اختتام مناورات التمرين الجوي «طويق 2» بمشاركة عدة دول عربية

بالصور.. اختتام مناورات التمرين الجوي «طويق 2» بمشاركة عدة دول عربية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>