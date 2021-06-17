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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«قياس» يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى

«قياس» يعلن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، مساء اليوم الخميس، عن إتاحة نتائج اختبار التحصيل الدراسي “للفترة الأولى”، لهذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح المركز الوطني للقياس، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال حساب المستفيد عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، وتطبيق توكلنا.

وأضاف قياس “أنه سيتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني المسجل في النظام.. مع تمنياتنا لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة بالتوفيق”.

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