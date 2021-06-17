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«النيابة»: عقوبة التعرض للغطاء النباتي تصل لغرامة 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات

«النيابة»: عقوبة التعرض للغطاء النباتي تصل لغرامة 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن الحماية الجزائية ترعى كافة أوجه نماء الغطاء النباتي واستدامته، وتحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي، وما من شأنه التأثير سلباً على التحول البيئي لمبادرتي” السعودية الخضراء”و “الشرق الأوسط الأخضر” وفقاً للاختصاصات المنوطة بـ النيابة العامة في هذا الجانب.

وأشارت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: إلى أن استشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني، ويُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، مما تنشأ معه عقوبات جزائية مشددة طبقًا لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ.

وتابعت النيابة أنه يحظر ارتكاب (قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها)، بحسب النيابة.

وبينت النيابة العامة أنه في حال ارتكاب أي من هذه الأفعال للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات – غرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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