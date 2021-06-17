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«الرشيد»: ميزة رهيبة في تحديث «iOS 15».. وداعاً لسرقة أو ضياع الهاتف (فيديو)

«الرشيد»: ميزة رهيبة في تحديث «iOS 15».. وداعاً لسرقة أو ضياع الهاتف (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

يعاني كثير من مستخدمي الهواتف الذكية من مشكلة ضياع أو سرقة الهاتف، ولذلك عملت شركة آيفون على حل لهذه المشكلة في التحديث الجديد.

وفي هذا السياق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، عن وصول ميزة جديدة لهواتف آيفون في التحديث الجديد iOS 15 الذي أعلنت عنه الشركة قبل أيام.

وقال الرشيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة رهيبه جداً جداً.. وداعاً لضياع أو سرقة أجهزة الايفون والايباد حتى لو كان الجهاز بدون شريحة أو انترنت أو حتى لو كان الجهاز طافي”.

وتابع عبدالعزيز الرشيد أن هذه الميزة ستتيح لصاحب الجهاز تحديد موقعه سواء كان الجهاز بدون شريحة أو تعرض للسرقة أو حتى في حالة تم إطفائه تماماً.

 

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