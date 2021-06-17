طبيب يزف بشرى سارة لمرضى السكري.. التوصل للقاح يعمل بهذه الطريقة ( فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال طبيب الأمراض المعدية الدكتور عبد العزيز الحازمي إن المملكة تحتل المرتبة رقم 4 على مستوى العالم في الإصابة بداء السكري.

وأضاف “الحازمي” في لقاء مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الأطباء في دولة فلندا، قاموا بعمل لقاح مضاد لداء السكري، يعمل على تحفيظ الخلايا بالبنكرياس لإنتاج الأنسولين بشكل منظم.

وأكد أن هذه الخلايا تكون محصنة ضد مهاجمة الخلايا التي تقلل من إفراز خلايا الأنسولين، من هنا يقلل اللقاح من فرص الإصابة بداء السكري.