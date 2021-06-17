الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

 بشرى سارة من «البنك المركزي» بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

 بشرى سارة من «البنك المركزي» بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة المالية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك المركزي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية “حساب”.

وأوضح في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الإجراء يهدف لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 من أجل رفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الخطوة تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت البنك المركزي إلى سعيه لتحسين وتسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات الحسابات البنكية للجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية التي ترد من وزارة المالية، وذلك من خلال إيجاد حلول تقنية تساهم في التقليل من التدخل البشري، إلى جانب الرفع من جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها، وسهولة الوصول إلى تلك الحسابات.

مواد ذات صلة

بالصور.. اختتام مناورات التمرين الجوي «طويق 2» بمشاركة عدة دول عربية

بالصور.. اختتام مناورات التمرين الجوي «طويق 2» بمشاركة عدة دول عربية

ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 74.39 دولاراً للبرميل

ارتفاع سعر خام «برنت» ليسجل 74.39 دولاراً للبرميل

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية إعادة تسجيل مستفيد بعد حذف حسابه

«حساب المواطن» يوضح مدى إمكانية إعادة تسجيل مستفيد بعد حذف حسابه

مسؤول بـ«التأمينات» يوضح تأثيرات برامج التخصيص على نظام «تبادل المنافع» (فيديو)

مسؤول بـ«التأمينات» يوضح تأثيرات برامج التخصيص على نظام «تبادل المنافع» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>