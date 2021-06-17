 بشرى سارة من «البنك المركزي» بشأن الربط الإلكتروني مع وزارة المالية

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أعلن البنك المركزي، اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لمعالجة الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة عبر البوابة الإلكترونية “حساب”.

وأوضح في بيان نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الإجراء يهدف لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 من أجل رفع مستوى الخدمات المالية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الخطوة تأتي انطلاقاً من مبدأ التحسين والتطوير المستمر لإجراءات العمل، وامتداداً لمبادرات البنك المركزي في الربط الإلكتروني مع أصحاب المصلحة الذين تربطهم معه أعمال مشتركة، وفهم احتياجاتهم لتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة علـى نحو يُمكّن من تحقيق مستوى جودة ورضا عالٍ، ويساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

ولفت البنك المركزي إلى سعيه لتحسين وتسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات الحسابات البنكية للجهات الحكومية لدى البنوك والمصارف التجارية التي ترد من وزارة المالية، وذلك من خلال إيجاد حلول تقنية تساهم في التقليل من التدخل البشري، إلى جانب الرفع من جودة الإجراءات وسرعة تنفيذها، وسهولة الوصول إلى تلك الحسابات.