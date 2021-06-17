تنبيه لمرتادي طريق «المدينة – مكة» السريع.. أمطار ونصيحة بتهدئة السرعة

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دعا فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة مستخدمي طريق المدينة المنورة ومكة المكرمة السريع لأخذ الحيطة والحذر.

ونبه فرع وزارة النقل بالمدينة، من هطول الأمطار على الطريق، مشددًا على مرتادي الطريق بتهدئة السرعة، حفاظا على سلامتهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .