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السلطات الإندونيسية تبتكر طريقة جديدة لتشجيع كبار السن على أخذ لقاح «كورونا»

السلطات الإندونيسية تبتكر طريقة جديدة لتشجيع كبار السن على أخذ لقاح «كورونا»
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تواصل – وكالات:

ابتكرت السلطات الإندونيسية طريقة جديدة لتشجيع كبار السن على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

 ووفقاً لـ”الشرق الأوسط”، تتبرع السلطات الإندونيسية بالدجاج الحي في المناطق الريفية لتشجيع المقيمين الأكبر سناً على تلقي اللقاحات، إذ يعد البرنامج، في منطقة سيانجور بجاوة الغربية، جزءاً من جهود السلطات لزيادة عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها للمواطنين الذين يبلغون من العمر 45 عاماً وأكثر.

 وقال غاليه أبريا، مساعد مفوض الشرطة في منطقة بيكات الفرعية، إن السكان الأكبر سناً كانوا مترددين جداً في الحصول على اللقاحات خلال بدء برنامج التطعيم الحكومي.

 وأضاف: «في وقت مبكر، كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة المنتشرة على الإنترنت، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول اللقاح».

 يعتقد الكثير من كبار السن أن اللقاح لا يقي من «كورونا»، ولكنه قد يتسبب في أمراض خطيرة ومميتة ، في المقابل أطلقت الشرطة برنامج الدجاج المجاني الشهر الماضي بالتعاون مع حكومة المنطقة الفرعية والمراكز الصحية المحلية.

 وقبل بدء البرنامج، كان 25 فقط من بين 200 مواطن على استعداد للحصول على اللقاح، كما قال غاليه – ولكن «الآن، لدينا 250 شخصاً يومياً على استعداد للتلقي اللقاح».

 وأشار غاليه إلى أن إعطاء الدجاج كان علامة على المودة والاحترام تجاه كبار السن، وخطوة لجعلهم أكثر ارتياحاً مع ضباط الشرطة والمسؤولين الصحيين ومع اللقاح نفسه.

 

 

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