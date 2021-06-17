الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن توفر 12 وظيفة بعدة تخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقع (لينكد إن) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (العلا)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

الوظــائف المتاحة:

1- أخصائي ابتكار.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال الابتكار أو تطوير المنتجات أو الخدمات.

2- أخصائي أول تحليل الأعمال.

– حاصل درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، التكنولوجيا).

– 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابيًا وشفهيًا.

3- رئيس الخدمات العامة.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، إدارة العمليات) (يفضل الماجستير).

– 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– الكفاءة الكتابية والشفوية للغة الإنجليزية.

4- مسؤول الابتكار.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، الإدارة التنظيمية، أو أي علوم اجتماعية) أو اي مجالات أخرى ذات صلة.

– 7 سنوات من الخبرة كمدير منتج أو استراتيجية منتج أو مدير ابتكار.

– خبرة صناعية مفضلة في بناء المنتجات الاستهلاكية والتقنية.

– 3 سنوات على الأقل من الخبرة في إدارة فريق.

5- أخصائي المكافآت.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية، المالية، إدارة الأعمال). (يفضل درجة الماجستير).

– 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

6- أخصائي شراكة أول.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي صلة (يفضل الماجستير).

– 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

7- مدير مكتب.

– حاصل على شهادة دبلوم في (إدارة الأعمال) (يفضل بكالوريوس).

– 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

8- أخصائي إدارة المرافق.

– حاصل على درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي.

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

9- مسؤول قاعدة البيانات.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الكمبيوتر) أو أي مجال آخر ذي صلة.

– 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

10- أخصائي أمن تكنولوجيا المعلومات.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (تكنولوجيا المعلومات، علوم الكمبيوتر، التكنولوجيا).

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابيًا وشفهيًا.

– إجادة مهارات الحاسوب.

11- أخصائي نظم المعلومات الجغرافية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (نظم المعلومات الجغرافية، الهندسة، التكنولوجيا).

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إجادة اللغة الإنجليزية كتابيًا وشفهيًا.

– إجادة مهارات الحاسوب.

12- مساعد قانوني أول.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (القانون) (يفضل الماجستير).

– 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

التقديم على الوظائف:

وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف المتاحة ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي(اضغط هنــا).