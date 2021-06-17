الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد وفاة طفلة .. مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري بالرياض (فيديو)

بعد وفاة طفلة .. مستشفى خاص يواصل نشاطه رغم إيقاف سجله التجاري بالرياض (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

واصل مستشفى خاص بالرياض استقبال المراجعين وإجراء العمليات، رغم صدور حكم قضائي بإيقاف سجله التجاري بعد واقعة وفاة طفلة بسبب خطأ طبي تسبب فيه أحد الأطباء في المستشفى.

وأوضحت “الإخبارية”، في تقرير لها أن المستشفى تسبب في وفاة طفلة نتيجة إهمال طبي من أحد الأطباء الذي اتضح أنه يعمل بشكل غير نظامي، حيث تضمن الحكم أيضاً أن يدفع المستشفى الدية لوالد الطفلة.

يذكر أن الطبيب الذي تسبب في وفاة الطفلة، هو من جنسية عربية، فيما رفض المستشفى خلال مداولات الجلسات القضائية رفض الاعتراف بانتماء الطبيب إليه.

ورغم ذلك إلا أن التقارير والكادر الطبي الذي استدعاه القاضي أكد أن الطبيب يعمل بشكل مباشر في المستشفى وهو من تسبب في إهمال هذه الحالة ووفاة الطفلة، ولكن يظل المستشفى رغم إيقاف السجل التجاري وهذه الأحكام القضائية يعمل ويفتح أبوابه.

 

مواد ذات صلة

ارتكبوا 41 جريمة.. ضبط عصابة امتهنت سرقة الكابلات النحاسية بالرياض

ارتكبوا 41 جريمة.. ضبط عصابة امتهنت سرقة الكابلات النحاسية بالرياض

قتل مواطناً بعدة طلقات.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض

قتل مواطناً بعدة طلقات.. تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الرياض

«شرطة الرياض»: القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن لسرقة العمالة

«شرطة الرياض»: القبض على شخص انتحل صفة رجال الأمن لسرقة العمالة

متحدث «الأرصاد»: استمرار موجة الغبار حتى نهاية الأسبوع.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً (فيديو)

متحدث «الأرصاد»: استمرار موجة الغبار حتى نهاية الأسبوع.. وهذه المناطق الأكثر تأثراً (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>