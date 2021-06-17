شاهد.. جريان السيول بمحافظة «مهد الذهب»

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تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بقرية “الصلحانية”، بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المقطع المتداول جريان السيول بأحد أودية “الصلحانية”، جراء هطول الأمطار .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، الحدود الشمالية ، مكة المكرمة المدينة المنور ).