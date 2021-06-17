طبيب يوضح أطول فترة إصابة بفيروس كورونا في جسم الإنسان

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كشف الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزية المساعد، عن أطول مدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، أنه يمكن أن يظل المريض مصاباً بفيروس كورونا لفترة من شهر لثلاثة أشهر”.

وأكد أنه من المقلق أن يظل المصاب حاضناً للفيروس لفترة طويلة ،حيث يؤثر ذلك علي صحته ويعرضه للإصابة بأمراض خطيرة أخرى”.

وتابع :” مصابو كورونا من أصحاب الـ 30 و 40 عاماً هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الأخرى بعد التعافي من الفيروس، موضحاً أن أي شخص يصاب بفيروس كورونا سوف تكون مناعته أقل وربما يصاب بفيروس كورونا مرة أخرى بسبب تأثير الفيروس على جهاز المناعة “.

ولفت إلى أن من مضاعفات كورونا الإصابة بفيروس الفطر الأخضر، والذي يعرض له مصاب كورونا بعد التعافي وهو أخطر الأنواع من بين الفطر الأسود والأبيض والأصفر، فهو لا يصيب العين أو الأنف أو أي منطقة بالوجه ولكنه يصيب الرئة مباشرة.