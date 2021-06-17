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بعد استياء الأهالي من محلات بيع «البطحاء والخرسانة».. بلدي العارضة يبادر بالحلول

بعد استياء الأهالي من محلات بيع «البطحاء والخرسانة».. بلدي العارضة يبادر بالحلول
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تواصل – أحمد المحلي:

أبدى عدد من سكان محافظة العارضة بمنطقة جازان، استيائهم من وجود محلات بيع البطحاء (الرمل) والخرسانة المخصصة للبناء بالقرب من الكتلة السكنية مما أدى إلى انزعاجهم من المعدات الثقيلة وانبعاثاتها ووصول بعض الشكاوي من اصحاب المحلات التي اغلقت من قبل البلدية بسبب عدم مطابقة الموقع الذي تم مزاوله النشاط فيه للاشتراطات المطلوبة.

من جهته بادر المجلس البلدي بالعارضة لاقتراح وإيجاد موقع مناسب لبيع البطحاء والخرسانة بعيداً عن الكتلة السكنية شمال غرب محافظة العارضة بعد كبري وادي جازان الشمالي حيث يضم هذا الموقع جميع تلك النشاطات.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة العارضة الأستاذ محمد ماطر المحزري، إن المجلس والبلدية أوجدا موقعاً مناسباً ليكون مقراً لبيع البطحاء والخرسانة بعيداً عن التجمع السكاني، كمبادرة طرحها المجلس وحتى يكون تحت أعين الرقابة، مشيراً إلى أن الموقع اختير في الشمال الغربي بعد كوبري وادي جازان الشمالي.

ولفت إلى أنه سيتم التأجير بشكل مؤقت فيه بأسعار مناسبة ورمزية بعد تجهيز الموقع من قبل البلدية ليكون مهيأً بشكل مناسب لما خصص له، وكذلك يتم القضاء على التشوهات البصرية التي تحدثها بعض الأنشطة في المحافظة.

وأشار محمد المحزري إلى أن محافظة العارضة اختيرت لتكون ضمن المدن الصحية بعد اجتياز معايير منظمة الصحة العالمية، حيث إن من مهام برنامج المدن الصحية بالشراكة مع جميع الدوائر الحكوميه في المحافظه هو تحسين الخدمات الصحية والبيئية بها، والقضاء على التشوهات البصرية، والحد من التلوث البيئي، وزيادة المساحات الخضراء والإسكان الصحي، وتنفيذ برامج التوعية الصحية التي تركز على الصحة والبيئة وتنمية المجتمع والحفاظ على صحة جميع المقيمين في المحافظة من مواطنين ومقيمين.

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