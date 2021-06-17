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عواصف رملية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الشرقية.. و«الدفاع المدني» يحذر

عواصف رملية وتدنٍّ في مدى الرؤية على الشرقية.. و«الدفاع المدني» يحذر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تقلبات جوية على المنطقة الشرقية تستمر حتى مساء اليوم الخميس، تتمثل في نشاط للرياح وعواصف رملية تتسبب تدني الرؤية الأفقية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه ورد تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية يشمل ( الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، بقيق، رأس تنورة) حتى الساعة 8 مساءً .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، مكة المكرمة المدينة المنورة).

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 45-18 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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