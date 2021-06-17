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«التجارة» تستدعي 2272 سيارة «مرسيدس».. لهذه الأسباب

«التجارة» تستدعي 2272 سيارة «مرسيدس».. لهذه الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء عدد من موديلات سيارات مرسيدس، وذلك لوجود خلل فيها قد يؤدي إلى حدوث حريق أو حادث.

وفي التفاصيل، فقد استدعت التجارة 2,226 مركبة مرسيدس “CLS-Class / E-Class” موديل 2005 – 2010، وذلك لوجود خلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

واستدعت الوزارة 30 مركبة مرسيدس “GT53 AMG” موديل 2019 – 2020 لخلل في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

كما استدعت 10 مركبات مرسيدس “A200 / CLA200” موديل 2021، لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حادث.

فيما تم استدعاء 6 مركبات مرسيدس “GLC 63S” موديل 2018 – 2019 لخلل في ظفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث إلتماس كهربائي، مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.

ودعت التجارة إلى ضرورة التأكد من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط التالي :هنا.

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