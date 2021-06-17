الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الحج» توضح الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال حج هذا العام

«الحج» توضح الإجراءات الوقائية المعتمدة خلال حج هذا العام
0

تواصل – فريق التحرير:

شددت وزارة الحج والعمرة على شركات حجاج الداخل كافة ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية لتمكين الراغبين من أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ.

ووفقاً لـ”عكاظ”، فقد بينت الوزارة أن إجراءات منافذ الوصول المعتمدة لحجاج الداخل تتمثل في التأكد من كافة الوثائق الصحية اللازمة للتثبت من استيفائها من خلال الاستفادة من الربط الإلكتروني بتطبيق «توكلنا»، والتحقق من شهادات التطعيم وعمل إجراءات الفوز البصري وتقديم الرسائل التوعوية اللازمة، وأن يكون تفويج الحجاج ضمن مسارات مخصصة لمنطقة النقل لمناطق الحج (بالباصات فقط)، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة (التباعد – لبس الكمام – تعقيم الأيدي).

الإجراءات بمقرات السكن

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات بمقرات السكن تتمثل في تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري عند الدخول لمقرات سكن الحجاج وعند تنقلهم، وتخصيص مقرات سكن الحجاج (الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة)، على أن تكون مطابقة للاشتراطات المطلوبة من وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة والجهات الأخرى المعنية بمراقبة سكن الحجاج.

وأشارت إلى أن ذلك بالإضافة لمراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف وتوفير خدمات الإعاشة لكل حاج في غرفته دون الحاجة للتجمع في صالات الطعام، ومنع البوفيهات المفتوحة وتطبيق آلية المرشد الصحي (القائد الصحي) من الجهة المعنية طيلة فترة تواجد الحاج بمناطق الحج وخلال تنقلاته، لضمان تطبيق السلوكيات والإجراءات الوقائية وتوعية الحجاج بأنه في حال وجود أعراض اشتباه الذهاب لاستشارة الطبيب مباشرة، حرصاً على سلامته وسلامة القادمين لأداء فريضة الحج.

الإجراءات في المشاعر المقدسة والحرمين

وفيما يتعلق بالإجراءات في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، يكون تفويج الحجاج بجميع مراحله بما يضمن التباعد المكاني وفق الاشتراطات الصحية في العمائر السكنية والخيام، وتطهير حقائب النزلاء، وتطهير عربة نقل الحقائب بشكل دوري، وتخصيص عامل لتولي ذلك، وتخصيص حراس أمن لتنظيم خروج الحجاج حسب الوقت المخصص لهم، والالتزام ببروتوكولات التباعد والاشتراطات الصحية والتقنية بما لا يزيد عن 50 شخصاً في الفراغ، وتحديد حافلة لكل مجموعة، ورقم مقعد مخصص لكل حاج خلال رحلة الحج كاملة، مع متابعة تحقيق الإجراءات الاحترازية عند الصعود والنزول من الحافلات.

عند الإصابة بكورونا

ومن ضمن الإجراءات عدم السماح للحجاج بالوقوف خلال الرحلة وإيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بمرض (كوفيد-19)، وترك مقعد فارع على الأقل بين كل راكب وآخر، وعدم حمل الركاب أمتعتهم الشخصية المحمولة، كما يجب الالتزام ببروتوكول الحافلات الصادر من هيئة الصحة العامة.

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1309 إصابات جديدة و14 وفاة و1022 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1309 إصابات جديدة و14 وفاة و1022 حالة تعافي

«الصحة»: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بـ«لقاح كورونا»

«الصحة»: تحقيق نسب عالية وصلت إلى 98% في تحصين كبار السن بـ«لقاح كورونا»

بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي

استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة

استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>