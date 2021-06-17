«التجارة» توضح أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة

تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزراة التجارة، عن أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة، وذلك عبر دليل حقوق المستهلك.

وأوضحت التجارة أن هذه الحقوق تتمثل في:

– حصولك مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر.

– حصولك على قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً.

– الاتفاق بورقة موثقة على مدة تسليم لقطع الغيار التي تصنع خصيصاً لك.

– يحق لك الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة من السيارة شرط ألا تكون ضارة بالبيئة.

– الحصول على وثيقة مستقلة لمدة وأحكام ضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.

وللمزيد من المعلومات يمكن تحميل الدليل الإرشادي عبر الرابط التالي :هنا.