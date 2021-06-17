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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«التجارة» توضح أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة

«التجارة» توضح أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة
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تواصل – فريق التحرير :

كشفت وزراة التجارة، عن أبسط حقوق المستهلك عند شراء قطع غيار السيارة، وذلك عبر دليل حقوق المستهلك.

وأوضحت التجارة أن هذه الحقوق تتمثل في:

– حصولك مباشرة على قطع الغيار ذات الطلب المستمر.

– حصولك على قطع الغيار ذات الطلب النادر خلال 14 يوماً.

– الاتفاق بورقة موثقة على مدة تسليم لقطع الغيار التي تصنع خصيصاً لك.

– يحق لك الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة من السيارة شرط ألا تكون ضارة بالبيئة.

– الحصول على وثيقة مستقلة لمدة وأحكام ضمان قطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.

وللمزيد من المعلومات يمكن تحميل الدليل الإرشادي عبر الرابط التالي :هنا.

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