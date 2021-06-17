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ارتفاعات قياسية لأسعار النفط.. خام برنت يسجل 75 دولاراً

ارتفاعات قياسية لأسعار النفط.. خام برنت يسجل 75 دولاراً
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، لتقترب من مستوى 75 دولارا للبرميل، إذ سحبت مصافي التكرير الأميركية مزيدا من مخزونات الخام لزيادة النشاط وتلبية الطلب الآخذ في التعافي.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير إلى 92.6 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020 قبل أن الضرر الناجم عن الجائحة.

وجاء انخفاض المخزونات أقوى من المتوقع، مدفوعا أيضا بالصادرات في مؤشر آخر على تحسن الطلب في شتى أنحاء العالم.

وزاد خام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.39 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2019، ومواصلا مكاسبه لليوم الخامس على التوالي. وصعد الخام الأميركي ثلاثة سنتات إلى 72.15 دولار للبرميل بعد أن بلغ 72.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وقال ماثيو سميث مدير أبحاث السلع الأساسية في كليبر داتا “مع تجاوز استهلاك المصافي 16 مليون برميل يوميا واستمرار قوة الصادرات، سيكون من الصعب على المخزونات تجنب السحب المستمر بينما نمضي قدما صوب ذروة موسم القيادة الصيفي”.

تقدم خام برنت 44 بالمئة هذا العام، مدعوما بتخفيضات الإمدادات بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، وتعافي الطلب. وخففت أوبك+ قيودها غير المسبوقة على الإمدادات التي تبنتها العام الماضي، لكنها لا تزال تحجب ملايين البراميل من الإمدادات اليومية من السوق.

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