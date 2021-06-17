هل إصدار الهوية الجديدة إلزامي رغم سريان القديمة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

تلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تساؤلا من أحد المواطنين بشأن مدي إلزام صاحب الهوبة السارية، بإصدار الهوية الجديدة، وهل يتعرض للغرامة حال التأخير؟.

وقال السائل: “هويتي الوطنية من الإصدار القديم وباقي سبع سنوات وتنتهي.. هل أستبدلها بالإصدار الجديد.. كيف الطريقة وهل عليَّ غرامة؟”.

ورد حساب خدمة عملاء الأحوال المدنية بقوله: “لا يلزم إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهاءها بـ ١٨٠ يوما”.

وفي سياق متصل، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الإجبارية والاختيارية لإصدار الهوية الوطنية.

وجاء توضيح وكالة الأحوال المدنية رداً على استفسار من أحد الأشخاص، بشأن مدى إمكانية إصدار هوية وطنية لصبي يبلغ من العمر 15 عاماً.

وبيّنت أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجبارياً عند إتمام الـ 15 سنة، ويكون اختيارياً من سن 10 إلى 15 سنة.