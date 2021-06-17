الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالفيديو.. مواطن يكشف قصة استعادته حاسة السمع وهو في سن الخامسة

بالفيديو.. مواطن يكشف قصة استعادته حاسة السمع وهو في سن الخامسة
0

تواصل – فريق التحرير :

روى مواطن تفاصيل قصة غيرت حياته في سن الخمس سنوات، وكيف عادت إليه حاسة السمع بعد إجرائه عملية جراحية.

وظهر الشاب فهد البكر، في مقطع فيديو وهو يبكي بشدة حينما كان عمره خمس سنوات، بعد سماعه الأصوات لأول مرة في حياته.

وقال الشاب البكر وفقاً لقناة “العربية”، إنه أصيب في عمر الـ10 أشهر بالحمى الشوكية والتي فقد على إثرها حاسة السمع، قبل أن يجري عملية زراعة قوقعة في عمر الخمس سنوات.

ولفت إلى أن أسرته وقفت بجواره حتى حصل على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أنه لا يوجد مستحيل طالما تمتع الإنسان بالعزيمة والثقة بالنفس.

مواد ذات صلة

حاول استدراجها وقتلها.. تفاصيل نجاة شقيقة «الطفل المنحور» على يد والده (فيديو)

حاول استدراجها وقتلها.. تفاصيل نجاة شقيقة «الطفل المنحور» على يد والده (فيديو)

«التحالف» يعيد طفلًا يمنيًا للحكومة الشرعية بعد أن جنده الحوثي في عمليات القتال

«التحالف» يعيد طفلًا يمنيًا للحكومة الشرعية بعد أن جنده الحوثي في عمليات القتال

مقطع مؤثر.. طفل يلتقي بوالده بعد غيابه 4 أشهر لإجراء عملية زراعة «كلى»

مقطع مؤثر.. طفل يلتقي بوالده بعد غيابه 4 أشهر لإجراء عملية زراعة «كلى»

بالفيديو.. حلقات تحفيظ القرآن تُمكن طفلاً سعودياً من التحدث باللغة العربية

بالفيديو.. حلقات تحفيظ القرآن تُمكن طفلاً سعودياً من التحدث باللغة العربية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة