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«التأمينات» تطمئن المستفيدين بشأن المعاش التقاعدي ونهاية الخدمة

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تواصل – فريق التحرير:

طمأنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستفيدي التأمينات، بعدم وجود تغيير أو تأثير على عمليات صرف المعاش التقاعدي لموظفي القطاع العام بعد دمج المؤسسة العامة للتقاعد ضمن التأمينات.

ولفتت المؤسسة إلى استمرار برنامجي تقدير ومساكن وفق الضوابط والأحكام المعمول بها، وشددت على أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين المؤسستين ولاعلاقة له بمكافأة نهاية الخدمة، وستستمر المؤسستان بخدمة عملائهما على أن يتم النظر في توحيد مراكز الخدمة والفروع لاحقاً.

وأشار نادر الوهيبي، مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، إلى أن قرار الدمج لن يؤثر على إستراتيجية الاستثمار للمؤسسة، ولا على سوق الأسهم، وأن عملية الدمج ستنحصر في نقل ملكيات كانت سابقا مسجلة باسم “التقاعد” لتسجل باسم “التأمينات”.

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