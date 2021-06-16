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لحماية المعلن والمستفيد.. إعلانات المشاهير على طاولة «النيابة العامة»

لحماية المعلن والمستفيد.. إعلانات المشاهير على طاولة «النيابة العامة»
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تواصل- واس:

نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة، أمس الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى “اسأل النيابة”، تحت عنوان “الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي”، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة ووزارة التجارة في حماية المعلن والمستفيد، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم الغش التجاري، والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية، وآلية تقديم البلاغ من قبل المتضرر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحفيز أنشطتها وتطويرها، مشيراً إلى أن الإعلان الإلكتروني يعد أحد المواد المهمة في نظام التجارة الإلكترونية الذي تضمن ضوابط منظمة لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

وأبان الحسين أهمية الإفصاح عن الإعلانات وعدم تضمينها أي ادعاءات أو عبارات مضللة للمستهلك.

من جهة أخرى شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التجارة، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وبحضور مجموعة من صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ملتقى “اسأل النيابة” انطلق قبل عدة أشهر بمبادرة من إدارة التواصل المؤسسي في النيابة العامة، وناقش في نسخه الثلاث الماضية “التنمر في الألعاب الإلكترونية” و”السلوك الرقمي في منصات التعليم” و”ضوابط شبكات التواصل الاجتماعي”.

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