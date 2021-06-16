الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي

بعد تزايد المخالفات..«الأمن العام» يجدد التذكير بعقوبة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام، مساء أمس الأربعاء، مجدداً من خطورة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا كما توعد المخالفين بالعقوبة.

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا”.

ويؤكد الأمن العام وكذلك وزارة الصحة، وجميع الجهات المعنية في المملكة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعزل والحجر الصحي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

مواد ذات صلة

استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة

استشارية مكافحة عدوى: لقاح كورونا يقلل الإصابة ويحد من الحالات الحرجة

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1239 إصابة جديدة و15 وفاة و932 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا: 1239 إصابة جديدة و15 وفاة و932 حالة تعافي

«الصحة» تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية لقاح فيروس كورونا للنساء

«الصحة» تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية لقاح فيروس كورونا للنساء

«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع الشخص المعزول في المنزل لإصابته بكورونا

«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع الشخص المعزول في المنزل لإصابته بكورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>