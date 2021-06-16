«الأحوال المدنية» توضح السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الإجباري لإصدار الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين من الذكور والإناث.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مواطن قال فيه: “كم العمر المسموح كي أستطيع إصدار الهوية الوطنية لأخي؟”.

وأوضحت الأحوال المدنية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث يكون إجبارياً عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياري من سن 10 – 15 سنة .

تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية، خطوات تفعيل الهوية الرقمية عبر أبشر.

ولفتت الأحوال، إلى أنه يتم أولًا تحميل تطبيق أبشر أفراد، ثم تسجيل الدخول لحساب الشخص في أبشر وبعدها اختيار “خدماتي”، ثم اختيار تحميل الهوية الرقمية.

وأخيرًا، يتم الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد تحميل الهوية الرقمية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية أن الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا، مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق أبشر الأفراد وتُعد إثباتًا رسميًّا معتمدًا للمواطنين والمقيمين لإثبات هوياتهم لدى رجال الأمن.

وتعد الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا واحدة من الخدمات المتجددة والمتطورة التي تحرص منظومة توكلنا على إضافتها؛ لتسهيل الحياة اليومية والتنقلات المختلفة.

استعراض الهوية الرقمية في تطبيق توكلنا:

• أولاً: يتم الدخول على خدمة المحفظة الرقمية.

• ثانيا: يتم استعراض الوثائق الرسمية.

• ثالثا: ستظهر لك الوثائق الرسمية الخاصة بك.

• رابعاً: يتم اختيار الهوية الرقمية.